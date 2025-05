CÁRCERE: Mulher levou ‘surra de bambu’ de companheiro no Vale

Antes de mandar um bilhete para a escola por meio do filho de 5 anos, pedindo ajuda contra as agressões do companheiro, a mulher levou uma “surra de bambu” do homem no Vale do Paraíba.

A Polícia Civil de Cachoeira Paulista prendeu em flagrante delito o homem de 26 anos acusado de manter a companheira em cárcere privado, além de agredi-la com uma vara de bambu, puxar seus cabelos e fazer ameaças de morte.