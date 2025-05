VÍDEO: Médica critica Prefeitura de Taubaté: 'Está horrível'

A médica Ana Paula Pereira voltou a criticar a Prefeitura de Taubaté por causa de más condições de trabalho na área da saúde. Em vídeo postado no perfil no Instagram, nessa quarta-feira (14), ela disse que o “psicológico” do servidor público da cidade está “horrível” e criticou a administração por não ter resolvido problemas de insumos em posto de saúde.

“Não tem ainda lá no postinho da Independência. Nossas fichas não são impressas”, disse ela, que atua há 11 anos na UBS+ Independência como servidora municipal.