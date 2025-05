Após engasgar com leite, bebê é salva por bombeiros em Caraguá

Os bombeiros estavam em deslocamento para uma ocorrência, por volta de 21h, quando se depararam com um carro na via pública com os passageiros pedindo socorro.

Saíram do interior do veículo um casal com uma bebê de dois meses no colo pedindo socorro, pois a menina estava desfalecida sem respirar, engasgada com leite materno.

Pai e mãe estavam desesperados com a filha de dois meses que não respirava e entregaram sua filha aos bombeiros. Imediatamente, a equipe realizou as técnicas de desengasgo com sucesso.

A família foi encaminhada para a UPA Centro de Caraguatatuba onde a bebê foi deixada aos cuidados médicos.