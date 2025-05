Motociclista de 18 anos fica ferido em acidente em São José

Um motociclista de 18 anos ficou ferido em acidente com um carro na zona sul de São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (15).

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para um acidente de trânsito envolvendo automóvel e motocicleta às 8h20, na avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos.