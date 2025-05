‘Maior corno do Brasil’, empresário de SJC fatura alto nas redes

“Eu me sinto uma mulher muito bem resolvida. Eu sofria muito com a minha baixa estima. Então, quando eu realmente comecei, aprendi a me amar e a me ver como mulher, e tudo na minha vida mudou. Então, eu acabo não me importando com a opinião das pessoas. Eu cuido muito bem da minha cabeça também quanto a isso”, acrescenta Bella.

Faturamento.

Atualmente, a produção de conteúdo para as mídias digitais responde por 90% do faturamento do casal. Eles têm outros negócios, como duas lojas em São Paulo e Ubatuba e um e-commerce digital, nos quais vendem roupas e produtos adultos.

Além do conteúdo sexual, os vídeos de Vagner e Bella também trazem o componente do humor, com participações especiais de pessoas como Master Jeff, um amigo do casal.