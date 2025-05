Homem é vítima de extorsão após chamada de vídeo íntima no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi praticado através de conversas com o suspeito via aplicativo de mensagens. Ambos participaram de uma chamada de vídeo, durante a qual ficaram nus. Após o vídeo, o autor passou a chantagear a vítima, exigindo o valor para que o conteúdo não fosse publicado nas redes sociais.

O autor, de 19 anos, e utilizou o telefone com DDD 11 durante os contatos. A vítima afirmou que não chegou a fazer nenhuma transferência até o momento do registro do boletim.

O caso foi registrado como extorsão e está sob apreciação do delegado titular da Delegacia de Polícia de Caçapava.