Violência doméstica termina com morte de segurança por PM no Vale

A vítima, segundo registro policial, trabalhava como segurança. Após ser baleado, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A perícia técnica compareceu ao local e recolheu diversos objetos, todos lacrados e enviados para análise. Entre eles foram apreendidos o simulacro de arma de fogo, duas facas, seis projéteis de arma de fogo, nove cartuchos de munição e uma pistola Glock .40, pertencente à Polícia Militar, usada na ação.

As câmeras corporais (bodycams) utilizadas pelos policiais militares durante a ação gravaram a ocorrência, segundo o boletim. No entanto, as imagens ainda não foram entregues à Polícia Civil no momento da lavratura.