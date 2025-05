Adolescente e homem ficam feridos após colisão entre moto e carro

Um homem de 27 anos e uma adolescente de 17 anos ficaram feridos após um acidente envolvendo um carro e uma moto em Guaratinguetá, no final da tarde de quarta-feira (14).

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para um acidente de trânsito na rua Alexandre Fleming, por volta de 18h45.