Grupo Envolvência se apresenta em São José no dia 31

O Grupo Envolvência tem apresentação confirmada para o dia 31 de maio na Arena Pôr do Sol, em São José dos Campos. O evento integra a programação do projeto Sunset da Arena e contará com repertório que inclui músicas como “Quando a Cachaça Não Mata Humilha” e “Eu Amo Pagode”.

Além do Grupo Envolvência, a programação prevê shows das atrações Brilho no Olhar, Thales e Lucas, além da discotecagem do DJ Murilo Batista. O evento será realizado com estrutura de palco 360°, formato que permite visão e proximidade entre público e artistas de diferentes ângulos.