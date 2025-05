VÍDEO: carro vira motel e casal faz sexo em frente ao Legislativo

Um casal foi flagrado mantendo relações sexuais dentro de um carro estacionado nas proximidades do prédio, em plena luz do dia.

O fim do expediente na Câmara Legislativa do Distrito Federal) foi marcado por uma cena inusitada na tarde desta quarta-feira (14).

Vídeos obtidos pela coluna Mirelle Pinheiro mostram a mulher posicionada sobre o homem, que estava no banco do passageiro. As imagens têm cerca de um minuto e revelam o ato acontecendo com o teto solar do veículo aberto, o que chamou ainda mais a atenção de servidores que deixavam o local.

A movimentação no interior do automóvel foi registrada por testemunhas que passavam pela região, gerando comentários e curiosidade entre os funcionários da CLDF.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e com a própria Câmara Legislativa. Até o momento, não houve manifestação oficial sobre o episódio.