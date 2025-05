Homem é encontrado morto baleado no Vale

Um homem foi encontrado morto em Guaratinguetá na noite desta quarta-feira (14). Uma equipe do Samu foi acionada por volta das 18h36 para atender uma ocorrência de vítima com ferimento por arma de fogo na rua Tereza Barreira Leite Mota, no bairro Jardim Esperança.

Ao chegarem ao local, os socorristas da unidade de suporte básico encontraram um homem já em óbito. A idade da vítima não foi informada.

A equipe médica constatou a morte e preservou a cena até a chegada da perícia técnica, que será responsável pela investigação das circunstâncias do crime.