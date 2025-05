Motociclistas são agredidos com pedras e capacetes em Ubatuba

Uma violenta agressão foi registrada na madrugada de segunda-feira (12), por volta da 1h, na Rua Conceição, região central de Ubatuba, em frente à empresa Trixnet.

As vítimas, Kevin, de 25 anos, e Geovane, de 27, ambos motoboys de uma lanchonete local, foram atacadas por um homem que, segundo testemunhas, estava completamente descontrolado.