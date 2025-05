Cupins causaram queda de árvore de grande porte em São José

Um ataque severo de cupins foi identificado como a principal causa da queda de uma árvore de grande porte na tarde de terça-feira (13), na Avenida Cassiopeia, zona sul de São José dos Campos. A informação foi confirmada pela Prefeitura, por meio de nota oficial divulgada nesta quarta-feira (14).

A árvore, localizada em frente a uma escola, caiu sobre um carro que passava pela via. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Técnicos da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade realizaram uma vistoria no local e constataram que a base da árvore, abaixo do nível do solo, havia sido comprometida por cupins. Segundo o laudo técnico, essa infestação foi determinante para o colapso da estrutura.