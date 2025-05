Polícia Civil esclarece roubo a mercado e prende suspeito no Vale

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (14) um homem suspeito de ter cometido um roubo a um mercado no bairro do Telles, em Paraibuna. A ação ocorreu após a expedição de um mandado de prisão preventiva, solicitado com base nas investigações que identificaram o autor do crime ocorrido em março deste ano.

O assalto foi registrado no dia 3 de março de 2025, por volta das 20h30, quando um homem encapuzado e armado invadiu o estabelecimento comercial e, sob grave ameaça, rendeu uma funcionária do caixa, levando dinheiro em espécie. A investigação foi conduzida pelo Setor de Investigações do DPM de Paraibuna, vinculado ao Departamento de Polícia Judiciária do Interior 1 e à Delegacia Seccional de Jacareí.