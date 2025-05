Prefeitura retoma ideia de transferir serviços para o Via Vale

No início de 2019, na gestão Ortiz Junior (Cidadania), a Prefeitura cogitou transferir para o shopping serviços como o PAT, o Balcão de Empregos, o Banco do Povo e a Junta Militar, que funcionavam na Rodoviária Velha. Esses serviços funcionariam em um espaço dentro do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), mas a mudança foi abortada após críticas de que as unidades ficariam distantes da região central da cidade, o que dificultaria o acesso da população.

Em maio de 2023, na gestão José Saud (PP), a Prefeitura transferiu sete serviços - Balcão de Empregos, PAT, Sebrae, Sala do Empreendedor, Banco do Povo, Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) e SCM (Serviço de Cadastro Mobiliário) - para a Rodoviária Nova e batizou o novo espaço de Desenvolve Taubaté.

Pela proposta estudada agora, na gestão Sérgio Victor (Novo), todos esses serviços que funcionam atualmente na Rodoviária Nova seriam transferidos para o Via Vale Shopping.