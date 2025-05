Criminosos roubam fiação de energia de estrada de ferro

Dois homens foram presos nesta terça-feira (13) acusados de furtar fios de cobre da linha férrea que liga Pindamonhangaba a Campos do Jordão. A ação ocorreu após a polícia ser acionada para averiguar a ocorrência.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegarem ao local, os policiais visualizaram vários indivíduos em fuga. Durante a perseguição, conseguiram capturar dois suspeitos. Com eles, foram encontrados fios de cobre subtraídos e ferramentas usadas para o crime.