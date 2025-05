Após ser agredida, mulher entrega crimes do companheiro em SJC

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada via Copom, na manhã desta quarta-feira (14) para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos. Ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou estar recebendo ameaças de seu ex-companheiro.

Durante o atendimento, a mulher também denunciou que o suspeito estaria armazenando drogas e aparelhos celulares em um dos cômodos da residência. A equipe se dirigiu ao imóvel, onde teve a entrada autorizada pelo proprietário. No quarto dos fundos, os policiais localizaram diversos objetos, incluindo celulares, carregadores, baterias, fones de ouvido e até aparelhos eletrônicos novos, ainda nas caixas.