Professor de Ilhabela pede demissão após polêmica com mitologia

Um professor de História pediu demissão de uma escola municipal em Ilhabela, no Litoral Norte, após sofrer críticas públicas de um vereador e pressão institucional por uma aula sobre o tempo, ilustrada com mitologias africana e grega.

A atividade, voltada a alunos do sexto ano, abordava o conceito de tempo em diferentes culturas, com referências afro-brasileiras, arte europeia e música popular. O caso gerou manifestações de repúdio de entidades acadêmicas e sindicais, que acusam a Prefeitura de Ilhabela.

Em entrevista ao UOL, o professor explicou que a aula usava o mito iorubá de Irokô para apresentar o tempo como símbolo cultural. Ele também trouxe a narrativa do titã Cronos e três obras de arte que retratam o tempo como figura masculina idosa: uma pintura de Goya, uma de Rubens e uma de Jacopo del Sellaio. A atividade terminou com a canção "Oração ao Tempo", de Caetano Veloso. "Quis mostrar que cada cultura pensa o tempo à sua maneira", disse o educador.

No entanto, dias depois, César foi convocado para uma reunião com o alto escalão da SME (Secretaria Municipal de Educação) de Ilhabela. Segundo ele, o encontro ocorreu sem aviso prévio e contou com o secretário adjunto, o assessor jurídico, coordenadoras e a gestão escolar. "Entrei na sala sem celular, sem testemunhas, sem saber do que se tratava. Fui surpreendido e inquirido por seis pessoas", relatou o professor, que afirma que estaria sendo criticado por pais inconformados com o conteúdo da aula.

Vereador.