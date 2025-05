Homem é preso após danificar ônibus em Taubaté

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (13) após danificar um ônibus da ABC Transportes, empresa concessionária do transporte público, na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, no bairro Bonfim, em Taubaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, de 40 anos, já identificado, foi filmado pelas câmeras de segurança chutando o veículo, causando danos ao patrimônio. Guardas municipais o abordaram após receberem o chamado pelo CGI (Centro de Gerenciamento Integrado).