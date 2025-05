Dois homens sofrem tentativa de homicídio no Cecap, em Lorena

Dois homens foram baleados na tarde desta terça-feira (13) em uma via próxima à Praça do Bairro Cecap, em Lorena. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, policiais militares atenderam ao chamado do COPOM e encontraram as vítimas, que já haviam sido levadas por populares ao Pronto Socorro da cidade.

As vítimas foram identificadas e ubmetidas a procedimentos cirúrgicos na Santa Casa de Lorena. O estado de saúde delas não foi divulgado.