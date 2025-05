Bilhete entregue por filho de 5 anos salva mãe de cárcere privado

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um menino de cinco anos ajudou a salvar a mãe de uma situação de violência doméstica e cárcere privado após levar um bilhete dela para a escola. O caso aconteceu em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. Ela foi resgatada pela polícia nesta quarta-feira (14).

“Querida diretora, preciso de sua ajuda. O pai do meu filho está me batendo muito. Tem como você me ajudar? Para o bem dos meus filhos, por favor. Estou com muito medo. Obrigada”, escreveu a mãe no bilhete para a direção da escola (veja abaixo).

Segundo a Polícia Civil, após os policiais militares conversarem com a diretora, eles foram até a casa da família e encontraram a mulher sendo mantida em cárcere privado e apresentando diversos ferimentos pelo corpo. Ela foi socorrida e passa bem.

O companheiro dela, de 26 anos, foi preso em flagrante pela polícia pelos crimes de ameaça, violência doméstica, cárcere privado e lesão corporal. Segundo a polícia, ele confessou os crimes na delegacia e permaneceu preso, devendo passar por audiência de custódia na quinta-feira (15).