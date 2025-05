Pai denuncia morte do filho na região após possível contaminação

A dor de um pai emocionou os presentes durante a sessão da Câmara Municipal de Ubatuba, realizada na noite de terça-feira (13). Domício Silvestre Gomes utilizou a tribuna popular para relatar a morte do filho de 30 anos, ocorrida no dia 28 de abril, supostamente em decorrência de uma bactéria contraída no mar da praia do Perequê-Mirim, onde o jovem trabalhava em uma marina.

De acordo com o relato, os primeiros sintomas surgiram no dia 22 de abril. O jovem procurou atendimento na Santa Casa de Ubatuba no dia 25, mas, segundo o pai, houve demora no acolhimento. Ele retornou ao hospital no dia 27 com dores na garganta e morreu no dia seguinte, enquanto a família tentava viabilizar sua transferência para outra unidade hospitalar. A causa da morte, conforme Domício, foi fasciíte necrosante — uma infecção bacteriana grave e de rápida evolução, que não teria sido diagnosticada a tempo.