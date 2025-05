Ubatuba confirma primeiro caso de febre do Oropouche

A Secretaria Municipal de Saúde de Ubatuba confirmou nesta semana o primeiro caso autóctone de febre do Oropouche no município. Tradicionalmente registrada na região Norte do país, a doença tem avançado para outras localidades, incluindo o estado de São Paulo.

O paciente reside na região norte de Ubatuba, área caracterizada pela proximidade com áreas de mata e presença elevada do inseto transmissor Culicoides paraensis, também conhecido popularmente como maruim ou mosquito-pólvora.