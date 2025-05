PF combate tráfico internacional após apreender armas no Vale

A PF (Polícia Federal) de Cruzeiro cumpriu, na manhã desta quarta-feira (14), dois mandados de busca e apreensão com o objetivo de reprimir condutas de tráfico internacional de armas de fogo e descaminho, no município de Belford Roxo (RJ).

As investigações foram iniciadas após abordagem, pela Polícia Rodoviária Federal, a um caminhão em Cachoeira Paulista (SP) contendo roupas e eletrônicos sem nota fiscal. O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro.