Legalização do aborto defendida por Paolla gera repúdio em SJC

A defesa que a atriz Paolla Oliveira fez da legalização do aborto no programa Roda Viva, da TV Cultura, é alvo de moções de repúdio na Câmara de São José dos Campos e na Assembleia Legislativa do Estado.

As declarações da atriz repercutiram negativamente entre representantes legislativos de São José dos Campos ligados ao campo conservador.