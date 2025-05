Brincalhão, sorridente e amigo: família se despede de Beto

Amigos e familiares se despedem de Carlos Alberto Domingues, 38 anos, o Beto, que morreu nessa terça-feira (13) na região. Segundo uma irmã, ele morreu em decorrência de tuberculose. Beto deixa filhas.

O velório aconteceu no Campo das Oliveiras, no centro de Jacareí, e o sepultamento está marcado para as 15h30 desta quarta-feira (14), no Cemitério Jardim da Paz.