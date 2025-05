VÍDEO: Dupla tenta furtar moto na região oeste de São José; VEJA

Dois homens tentaram furtar uma moto nessa terça-feira (13), por volta das 16h45, na avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz Jr, no Jardim das Indústrias, na região oeste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No entanto, o alarme da moto disparou e eles se assustaram, saindo correndo do local e tomando rumo ignorado. Imagem de vídeo mostra a tentativa de furto e a fuga dos criminosos.