Receita Federal deflagra operação ‘Mercado Ilegal’ em Aparecida

A Receita Federal realiza nesta quarta-feira (14) a operação ‘Mercado Ilegal’ na cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba. A ação ocorre em lojas do Centro de Apoio aos Romeiros, shopping que funciona dentro do Santuário Nacional de Aparecida.

No local, segundo a Receita, são vendidos produtos importados falsificados ostentando diversas marcas famosas, além de cigarros eletrônicos (vapes) e eletroeletrônicos. A expectativa é pela apreensão de mais de 400 volumes contendo mercadorias diversas, principalmente vestuário, calçados, eletroeletrônicos e cigarros eletrônicos. O valor estimado das apreensões deve chegar a R$ 850 mil.