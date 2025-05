'Gosto de homem perturbado', disse mulher morta por namorado

Uma esteticista, identificada como Mikaella Andreia Sagás, foi encontrada morta após ser esfaqueada pelo namorado. Ela foi achada pela Polícia Militar na noite de sábado (10), em um apartamento na cidade de Biguaçu, localizada na Região Metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina.

Os agentes entraram à força na residência e encontraram a vítima, de 29 anos, com um corte profundo no pescoço. Segundo a corporação, Sandro Coutinho Machado Junior, namorado e autor do crime, foi visto em uma casa noturna horas após o crime por uma das testemunhas do caso.