Casa abandonada usada por moradores de rua é incendiada no Vale

Uma casa abandonada e utilizada por pessoas em situação de rua pegou fogo na manhã desta quarta-feira (14), em Lorena. O incêndio destruiu parte do imóvel. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado por volta das 6h40 para atender ocorrência de incêndio em edificação na rua Mario Prudente de Aquino Filho, no bairro da Cruz.