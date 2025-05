Adeus, Antônio: homem morre após cair de telhado em obra no Vale

Um homem de 49 anos morreu por complicações decorrentes de uma queda de um telhado enquanto trabalhava em uma obra. Ele não usava equipamentos de proteção individual. O acidente ocorreu em obra em uma antiga escola de Lorena.

A vítima sofreu traumatismo craniano e outras lesões graves. O homem foi identificado como Antônio Carlos Evaristo, que morreu na Santa Casa da cidade após ser internado em estado grave.