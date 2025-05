Homem é preso por tráfico de drogas e resistência em Aparecida

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas e resistência em Aparecida. O caso aconteceu na noite de terça-feira (13), quando policiais do 23° BPM/I realizavam patrulhamento no bairro Santa Luzia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No local, eles prenderam um homem por tráfico de drogas e apreenderam uma porção de crack a granel, uma porção de cocaína em pedra a granel, 1/2 tijolo de maconha, 102 pinos de cocaína, 34 invólucros de pedras de crack e um papelote de maconha.