Motorista embriagado preso por bater ônibus é demitido no Vale

De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 58 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele também realizava manobras perigosas antes de atingir o muro da residência.

O motorista embriagado que foi preso em flagrante após colidir um ônibus do transporte público contra um muro em Caraguatatuba, no domingo (11), foi demitido por justa causa. O acidente ocorreu por volta das 1h20, no bairro Morro do Algodão.

“Os policiais encontraram o veículo ainda na via e o condutor tentando remover o ônibus, demonstrando sinais claros de desorientação e descontrole. Durante o contato com o condutor, notaram sinais evidentes de embriaguez, tais como: odor etílico intenso; fala pastosa; andar cambaleante; confusão mental e trejeitos incoerentes com o estado de sobriedade”, diz trecho do boletim de ocorrência.

Diante da recusa e dos indícios de embriaguez, os agentes deram voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caraguatatuba. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 1,5 mil para ele responder ao caso em liberdade, mas o valor não foi pago.

A Prefeitura de Caraguatatuba informou que o acidente foi com a linha 103, da empresa Sou Caraguá, que faz o trajeto do bairro Morro do Algodão. A empresa de ônibus demitiu o motorista por justa causa. A administração destacou que no momento do acidente não havia nenhum passageiro no interior do ônibus.