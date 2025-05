VÍDEO: Homem furta bicicleta de dentro de condomínio em Taubaté

Na madrugada desta segunda-feira (13), por volta das 03h40, um homem invadiu o condomínio Sunville, localizado no bairro Portal Mantiqueira, em Taubaté, e furtou uma bicicleta que estava no bicicletário.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com as imagens registradas pelas câmeras de segurança, o indivíduo deslocou o portão para acessar o local e cometeu o furto. Ele possui uma tatuagem visível no pescoço, característica que pode ajudar na identificação.