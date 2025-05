Taubaté tem 26 mil imóveis irregulares ou clandestinos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na semana passada, o prefeito Sérgio Victor (Novo) enviou à Câmara o projeto que visa prorrogar até o fim de 2025 os efeitos da lei que autoriza o município a proceder de forma menos rigorosa nos processos de regularização e legalização de imóveis. A proposta tem uma novidade, já que propõe abranger as obras realizadas até o último dia 30 de abril - pela norma em vigor, esse marco é setembro de 2021, quando a lei foi promulgada.

A lei de setembro de 2021, que criou o programa, havia fixado inicialmente prazo de vigência até setembro de 2023. Depois, a pedido do então prefeito José Saud (PP), esse prazo foi estendido pela Câmara até dezembro de 2024.

No projeto enviado à Câmara, Sérgio alega que a prorrogação feita em 2023 "não foi suficiente para atender a demanda da população, haja vista que a Secretaria de Planejamento Urbano ainda conta com uma quantidade significativa de processos em tramitação, onde solicita-se a regularização e legalização de edificações e obras existentes no município, construídas sem o prévio licenciamento e em desconformidade com a legislação edilícia vigente".

Facilidades.