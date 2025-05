Mulher é presa por furto de peças de picanha em mercado da região

A Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita de praticar uma série de furtos no bairro Perequê, em Ilhabela. Entre os crimes, está o furto de duas peças de picanha de um supermercado da região. Imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para confirmar sua participação.

Durante diligências realizadas por investigadores à paisana, a suspeita se aproximou da equipe solicitando ajuda para levar sua mãe até o bairro Barra Velha. O comportamento despertou atenção dos policiais, que identificaram semelhanças com um caso anterior, em que a mesma mulher teria se aproveitado de uma carona para praticar um furto. Diante da situação, os agentes decidiram acompanhá-la até o endereço informado.