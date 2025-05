Taubaté Futsal é goleado pelo atual campeão paulista na estreia

E o time da região, sob comando do técnico Leandro Reis, não conseguiu se impor diante do atual campeão paulista.

No primeiro tempo, o Magnus abriu o placar aos 6min, com gol de Rodrigo Capita, que bateu cruzado: 1 a 0. Mas, o Taubaté reagiu e chegou ao empate aos 8min, com um belo gol de Alemão, que tirou do goleiro e mandou para a rede: 1 a 1.

No entanto, aos 17min, Mendonça marcou 2 a 1 para os donos da casa, em contra-ataque, mandando no canto direito do goleiro. E, no minuto seguinte, Leozin recebeu livre na área para tocar na saída do goleiro: 3 a 1.

No segundo tempo, o time do Sorocaba ampliou aos 4min com gol marcado por Bruno Andrade: 4 a 1, após rápida tabela.