Adolescente é assaltado em praça no Aquarius, em São José

Um adolescente foi vítima de assalto na tarde da última segunda-feira (12), por volta das 13h50, em uma praça localizada entre as avenidas Tubarão e Alfredo Ignácio Nogueira Penido, no Jardim Aquarius, zona oeste de São José dos Campos. O crime ocorreu logo após o jovem sair da escola.

Segundo relato, o garoto foi surpreendido por um homem que o abordou e segurou sua mochila, anunciando o assalto. A vítima tentou fugir, mas teve o celular e o relógio levados pelo criminoso.