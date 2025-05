Ignorou sintomas comuns por anos e descobriu câncer terminal

A norte-americana Heather Candrilli, de 36 anos, passou anos lidando com dores e inchaço abdominal sem imaginar que enfrentava um problema grave.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Inicialmente, ela acreditava que os sintomas estavam relacionados à alimentação. No entanto, em 2024, veio o diagnóstico: câncer de intestino em estágio 4.