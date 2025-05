VÍDEO: menina do job é forçada a fazer pix de R$ 18 mil no motel

Uma mulher, que trabalha como garota de programa e também atua como influenciadora fitness e de conteúdo adulto, denunciou ter sido vítima de uma tentativa de sequestro, extorsão e ameaças na manhã desta segunda-feira (12), em um motel localizado em Araçatuba, no interior de São Paulo.

De acordo com relato publicado nas redes sociais, ela teria sido rendida por um homem que se apresentou como cliente. Armado com uma faca, o suspeito a imobilizou com abraçadeiras plásticas — conhecidas como "enforca-gato" — e a forçou a realizar uma transferência via Pix no valor de R$ 18 mil.