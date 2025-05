Servidora efetiva de Taubaté assume Fazenda no governo Sérgio

Secretária

Servidora da Prefeitura de Taubaté desde fevereiro de 2010, Márcia Maria da Silva Raimundo Miranda Gonçalves passou a responder pelo cargo de secretária da Fazenda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nomeação

Segundo portaria publicada na semana passada no diário oficial, Márcia Miranda irá acumular esse cargo com o de gestora de Tesouraria, que já ocupava anteriormente.