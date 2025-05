Adeus, dona Sonia: aos 73 anos, mãe amada deixa saudades no Vale

Sonia Maria Santa Bárbara Neto, de 73 anos, faleceu em Jacareí nesta última segunda-feira (12) e será sepultada na manhã desta quarta-feira (14), a partir das 9h, no cemitério municipal de Santa Branca.

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a partida de Sonia, que deixa um legado de alegria, amizade e bom relacionamento com as pessoas. "Meus sentimentos. Que Deus conforte os corações dos familiares neste momento tão difícil", escreveu Nice Rodrigues, na página do Campo das Oliveiras no Facebook.