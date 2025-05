Banda Cataia se apresenta gratuitamente em Taubaté neste sábado

O grupo, formado em 2001, apresenta um repertório com 15 músicas, incluindo composições autorais e releituras de artistas como Luís Gonzaga, Chico Buarque e Caetano Veloso. A apresentação faz parte de um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Estado de São Paulo.

A Banda Cataia se apresenta neste sábado (17) no Teatro Metrópoles, em Taubaté, com entrada franca. O show "Projeto Multicultural - Show Mestiço" começa às 19h e terá intérprete de libras para garantir acessibilidade.

Com três álbuns lançados no Brasil e um na Europa, a Banda Cataia mistura ritmos tradicionais brasileiros com influências do jazz, rock e MPB. O espetáculo acontece na Rua Duque de Caxias, 312, no Centro de Taubaté.