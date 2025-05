'Vai com Deus vó'; dona Anahyl morre aos 104 anos, em Jacareí

Anahyl Leite Consiglio morreu aos 104 anos nesta terça-feira (13), em Jacareí, dez dias depois do aniversário. A cerimônia de despedida acontece nesta quarta-feira (14), das 10h às 14h, na Sala Madri do Campo das Oliveiras. E o sepultamento, em seguida, será no Cemitério Campo da Saudade, Avareí.

E, com tantos anos vividos, deixou só boas lembranças aos familiares. "Vai com Deus vó, um exemplo de vida com seus 104 anos muito bem vividos", escreveu a neta Valeri Mora, nas redes sociais.