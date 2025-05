Aeroporto transporta 35 mil passageiros

A retomada de voos de passageiros no Aeroporto de São José dos Campos completou um ano no dia 27 de março. De acordo com a concessionária SJK Airport, foram transportados no período 35 mil passageiros na rota São José dos Campos–Rio de Janeiro. O terminal registrou 336 pousos e decolagens. A rota também obteve uma alta eficiência operacional, com quase 100% de regularidade e pontualidade.

Programa Qualifica oferece 8.211 vagas

CURSOS. Serviço da Prefeitura que oferece cursos gratuitos de qualificação, requalificação e atualização profissional nas áreas de Indústria, Comércio, Serviços, Construção Civil e Empreendedorismo, nas modalidades Presencial e EAD (Educação a Distância). As formações são realizadas por instituições como Cephas, Fundhas, Senai, Sesi, Senac, Sebrae, Fundo Social de SJC e outras entidades sem fins lucrativos. A meta é atender 40 mil pessoas até o final do ano, ampliando as oportunidades de desenvolvimento profissional na cidade..

PIT faz seleção de novas startups

PARQUE. O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) abriu as inscrições para seleção de novos empreendedores que possuem startups em fase de concepção ou validação de modelo de negócios. Um total de 117 startups de todo o Brasil se inscreveram.