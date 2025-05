Assecre prevê R$ 25 milhões em negócios em nova feira em São José

A Assecre (Associação das Empresas do Vale do Paraíba) anuncia a “Tech Valley Summit 2025” em São José dos Campos, feira em novo formato para posicionar a indústria da RMVale e do Litoral Norte como o epicentro da reindustrialização brasileira e inovação tecnológica.

O evento está previsto para acontecer de 23 a 25 de julho no PIT (Parque de Inovação Tecnológica), em São José dos Campos, com formato híbrido (presencial e on-line). A expectativa é de 3.500 pessoas participem dos três dias de evento e que a geração de negócios seja na ordem de R$ 25 milhões.