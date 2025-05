'Acústico Engenheiros do Hawaii’ chega a SJC

Humberto Gessinger apresenta nesta sexta-feira (16) o show ‘Acústico Engenheiros do Hawaii’ em São José dos Campos. O evento acontece na Farma Conde Arena, a partir das 18h.

Com um repertório diverso, o público poderá ouvir as principais músicas clássicas, como "Infinita Highway", "O Papa é Pop" e "Refrão de Bolero".