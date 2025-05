Jovens da Fundação Casa disputam Olimpíada Nacional em História

Jovens da Fundação Casa disputaram da 17ª edição da ONHB (Olimpíada Nacional em História do Brasil), promovida pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) na semana passada. O evento mobilizou 240 jovens dos ensinos fundamental e médio, que cumprem medida socioeducativa em centros da Fundação Casa na capital paulista, Grande São Paulo, interior e litoral.

Divididos em equipes formadas por três estudantes e um professor de História da escola da rede pública estadual, os adolescentes competiram na primeira fase da Olimpíada Nacional. A etapa inicial contou com 11 questões de múltipla escolha e uma tarefa, e esteve disponível até o último sábado (10). O formato da ONHB propicia o contato com documentos históricos, debates interdisciplinares e conteúdos como arqueologia, literatura e atualidades.