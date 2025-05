URGENTE: Caminhão pega fogo na Dutra, no Vale; bombeiros atuam

Um caminhão pegou fogo na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Queluz, e mobilizou a atuação do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (13).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O veículo estava em chamas na altura do km 8 da Via Dutra, por volta de 12h, quando os bombeiros foram acionados. O trecho fica na cidade de Queluz. O veículo estava na pista sentido São Paulo.