Disputa em venda de casa pode ter motivado homicídio no Vale

A disputa envolvendo a venda de uma casa é a principal suspeita da Polícia Civil para explicar a morte de um homem de 32 anos, além de outro baleado, na tarde de segunda-feira (12) em Cachoeira Paulista. Ninguém foi preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem de 36 anos, que vendeu uma casa à vítima fatal, é suspeito de ter cometido o crime após ser cobrado pela transferência do imóvel. Ele não foi localizado, mas os policiais encontraram o celular dele no local do crime.